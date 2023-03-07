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Алексей Васильев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Василий Васильев

Мать: Наталья

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Аграфена Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сидор Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Калина Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1854

Сын: Игнатий Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Аграфена Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1853
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