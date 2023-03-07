Алексей Васильев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Василий Васильев
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Федорова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Аграфена Федорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сидор Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Федорова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Калина Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Федорова
Рождение ребёнка
22.01.1854
Сын: Игнатий Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Аграфена Федорова
Смерть
1853