Петляков Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
Мамешево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область