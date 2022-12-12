Петляков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петляков Владимир Михайлович

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Место рождения

Самбек, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Самбек, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
1942
Мамешево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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