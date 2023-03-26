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Шестеркина Галина Викторовна
Шестеркина Галина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.1972
Пол
Женский
Отец
Шестеркин Виктор Николаевич
1948 г.р.
Мать
Шестеркина (Хвостова) Ольга Константиновна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1972
Отец:
Шестеркин Виктор Николаевич
Мать:
Шестеркина Ольга Константиновна
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