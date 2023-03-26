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Шестеркина Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1972

Отец: Шестеркин Виктор Николаевич

Мать: Шестеркина Ольга Константиновна

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