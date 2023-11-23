Бубнова (Старостина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1914
Дата смерти19.09.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914
Отец: Старостин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1937
Рождение ребёнка
14.09.1940
Рождение ребёнка
24.06.1947
Рождение ребёнка
20.10.1953
Смерть
19.09.1992