Бубнова (Старостина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Старостина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1914

Дата смерти

19.09.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914

Отец: Старостин Василий

Мать: Старостина Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Константин Антонович

Рождение ребёнка
25.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубнов Константин Антонович

Рождение ребёнка
14.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубнов Константин Антонович

Рождение ребёнка
24.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубнов Константин Антонович

Рождение ребёнка
20.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубнов Константин Антонович

Смерть
19.09.1992

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