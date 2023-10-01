Соловьева Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батманников Иван
Мать: Батманникова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Соловьев Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Соловьев Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Вячеслав
Смерть
Неизвестно