Соловьева Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батманников Иван

Мать: Батманникова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Соловьев Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Соловьев Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Вячеслав

Смерть
Неизвестно

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