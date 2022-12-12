Климук Николай Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Отец: Климук Роман Иванович
Мать: Климук Мария Ивановна
Бракосочетание
05.06.1922
Жена: Климук София Кирилловна
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 26 лет | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
04.10.1925
Мать ребёнка: Климук София Кирилловна
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Климук Василий Николаевич
Мать ребёнка: Климук София Кирилловна
Рождение ребёнка
16.09.1929
Сын: Климук Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Климук София Кирилловна
Рождение ребёнка
01.08.1933
Мать ребёнка: Климук София Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климук София Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно