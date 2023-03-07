Ефремова Мария Гурковская
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Гурковский Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ефремов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович
Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно