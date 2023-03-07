Афонасьева Ольга Трофимовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902
Отец: Афонасьев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1935
Сын: Афонасьев Иван Константинович
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
24.04.1941
Дочь: Волкова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонасьева Нина Константиновна
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасьев Леонид Константинович
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонасьева Сартакова - Константиновна
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонасьева Юдина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасьев Николай Константинович
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович
Смерть
Неизвестно