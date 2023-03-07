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Афонасьева Ольга Трофимовна

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Место рождения

Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.07.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902

Отец: Афонасьев Трофим

Мать: не указана

Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.09.1935

Сын: Афонасьев Иван Константинович

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
24.04.1941

Дочь: Волкова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонасьева Нина Константиновна

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Леонид Константинович

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонасьева Сартакова - Константиновна

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонасьева Юдина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Николай Константинович

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Емельянович

Смерть
Неизвестно
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