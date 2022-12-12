Пушкин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916 по 1917
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Место жительства
С 1917 по 1920
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1920
Стамбул, Турция
Место жительства
С 1923
Брюссель
Место жительства
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1964
Брюссель