Пушкин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1916 по 1917
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Место жительства
С 1917 по 1920
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1920
Стамбул, Турция
Место жительства
С 1923
Брюссель
Место жительства
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1964
Брюссель
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