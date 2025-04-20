Михайлова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1921
Дата смерти20.04.2025
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1949
Дочь: Черникова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Михайлов Геогргий
Рождение ребёнка
08.07.1949
Дочь: Черникова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
03.02.1950
Дочь: Шумакова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Михайлов Геогргий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сутягина Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Михайлов Геогргий
Смерть
20.04.2025