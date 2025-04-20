Михайлова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1921

Дата смерти

20.04.2025

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1949

Дочь: Черникова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Михайлов Геогргий

Рождение ребёнка
08.07.1949

Дочь: Черникова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.1950

Дочь: Шумакова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Михайлов Геогргий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сутягина Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Михайлов Геогргий

Смерть
20.04.2025
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