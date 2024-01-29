Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна

Место рождения

Пестово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Терентий

Мать: не указана

Пестово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.08.1880

Муж: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.08.1882

Сын: Михайлов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1883

Дочь: Михайлова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1885

Дочь: Михайлова Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Михайлова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Синельщикова (Михайлова) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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