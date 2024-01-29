Михайлова (Предположительно Голубкова) Параскева Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1880
Рождение ребёнка
30.08.1882
Сын: Михайлов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич
Рождение ребёнка
22.11.1883
Дочь: Михайлова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич
Рождение ребёнка
26.11.1885
Дочь: Михайлова Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: Михайлова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Синельщикова (Михайлова) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Михайлов Гавриил (Гаврила) Евсеевич
Смерть
Неизвестно