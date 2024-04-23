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Евдоким Семёнович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Семён Иванович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1892

Жена: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Хмельницкая (Лукина) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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