Евдоким Семёнович
Место рождения
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Семён Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1892
Жена: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Хмельницкая (Лукина) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1904
Сын: Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Васильевна