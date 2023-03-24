БОЯРШИНОВ КОНСТАНТИН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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БОЯРШИНОВ КОНСТАНТИН

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Бояршинов БОРИС

Мать: не указана

Смерть
2000
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