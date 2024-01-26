Попов Адриан Иванович
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: Попов Иван Иванович
Мать: Попова Пелагея Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Матрона Ивановна
Бракосочетание
28.01.1855 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.478 л.249 запись №9 Жениху 20 лет, невесте -17. Оба 1м браком.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Аксинья Андреевна
Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно