Попов Адриан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Адриан Иванович

Попов Адриан Иванович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Пелагея Егоровна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Матрона Ивановна

Бракосочетание
28.01.1855 ст.

Жена: Попова (Глазырина) Руфина (без отчества)

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.478 л.249 запись №9 Жениху 20 лет, невесте -17. Оба 1м браком.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Аксинья Андреевна

Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Попова Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.