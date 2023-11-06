Краснокутская Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутская Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.03.1963

Дочь: Калинина (Краснокутская) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Краснокутский Николай

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1976

Сын: Краснокутский Михаил

Отец ребёнка: Краснокутский Николай

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