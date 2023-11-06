Краснокутская Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.03.1963
Дочь: Калинина (Краснокутская) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Краснокутский Николай
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1976
Сын: Краснокутский Михаил
Отец ребёнка: Краснокутский Николай