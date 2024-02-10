Сафин Артур Рафикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафин Артур Рафикович

Сафин Артур Рафикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1983

Отец: Сафин Радик Нафикович

Мать: Лилия Мухамадиновна

Рождение ребёнка
07.02.2011

Дочь: Сафина Алина Артуровна

Мать ребёнка: Ахунова Гульнара Ригатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.2014

Сын: Сафин Азат Артурович

Мать ребёнка: Ахунова Гульнара Ригатовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.