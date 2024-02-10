Сафин Артур Рафикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1983
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1983
Отец: Сафин Радик Нафикович
Мать: Лилия Мухамадиновна
Рождение ребёнка
07.02.2011
Дочь: Сафина Алина Артуровна
Мать ребёнка: Ахунова Гульнара Ригатовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.2014
Сын: Сафин Азат Артурович
Мать ребёнка: Ахунова Гульнара Ригатовна