Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Николай Иванович (1814 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Вощажникова Ростовского уезда.. Жена его Манефа Ивановна (1814-?), дочь дьячка Ивана Алексеевича. О детях его данны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манефа Иванова

Смерть
Неизвестно

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