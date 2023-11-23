Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Николай Иванович (1814 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Вощажникова Ростовского уезда.. Жена его Манефа Ивановна (1814-?), дочь дьячка Ивана Алексеевича. О детях его данны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манефа Иванова
Смерть
Неизвестно