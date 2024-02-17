Чистова (Иванькова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова (Иванькова) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1953

Дата смерти

07.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953

Отец: Иваньков Федор Михайлович

Мать: Иванькова (Чекалина) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистов Станислав Юрьевич

Рождение ребёнка
06.08.1973

Сын: Чистов Олег Станиславович

Отец ребёнка: Чистов Станислав Юрьевич

Рождение ребёнка
17.07.1978

Дочь: Немцова (Чистова) Оксана Станиславовна

Отец ребёнка: Чистов Станислав Юрьевич

Смерть
07.10.1991

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