Чистова (Иванькова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1953
Дата смерти07.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1973
Сын: Чистов Олег Станиславович
Отец ребёнка: Чистов Станислав Юрьевич
Рождение ребёнка
17.07.1978
Дочь: Немцова (Чистова) Оксана Станиславовна
Отец ребёнка: Чистов Станислав Юрьевич
Смерть
07.10.1991