Мямина Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мямина Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мямин Яков Максимович

Мать: Мямина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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