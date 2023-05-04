Овчинников Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Потомственный почетный гражданин. Вероятно, города Ялта.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1911 ст.
Дочь: Овчинникова Фаина Григорьевна
Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Семеновна
Смерть
Неизвестно