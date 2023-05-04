Овчинников Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Потомственный почетный гражданин. Вероятно, города Ялта.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
17.11.1911 ст.

Дочь: Овчинникова Фаина Григорьевна

Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Семеновна

Смерть
Неизвестно

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