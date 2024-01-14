Макаренкова (Багаева) Пелагея Ивановна
Место рожденияСтаница Замьяновская, Енотаевский уезд, Астраханская губерния, Российская Империя
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Черногорцева (Макаренкова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Макаренков Алексей Семёнович
Смерть
Неизвестно