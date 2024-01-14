Макаренкова (Багаева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренкова (Багаева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Станица Замьяновская, Енотаевский уезд, Астраханская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Черногорцева (Макаренкова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Макаренков Алексей Семёнович

Смерть
Неизвестно

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