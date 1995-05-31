Гаврилова анастасия геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова анастасия геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1995

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1993 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1995

Отец: Кузнецов геннадий петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.2016

Сын: Гаврилов илья алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.2021

Сын: Гаврилов артем алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов алексей сергеевич

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