Константинов Федор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Федор Филиппович

Константинов Федор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1904

Дочь: Константинова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Константинова Вера Филипповна

Яслево, Лехтовская волость, Меленковский уезд
В метрической книге дата рождения - 1 мая 1904, а 2 мая - крещение. По старому стилю! Воспреемники: "крестьянский сын Иоанн Филиппов Константинов и крестьянская девица Анна Феодорова Константинова".
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close