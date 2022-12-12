Юшков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1808
Диакон Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Юшкова Павла Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Юшкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь диакона Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1820