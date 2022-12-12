Юшков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1808
Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Юшкова Павла Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Юшкова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1820
Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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