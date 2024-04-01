(Корюкова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачёв Николай
Отец ребёнка: Толмачёв Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толмачёва) Настя
Отец ребёнка: Толмачёв Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толмачёва) Шура
Отец ребёнка: Толмачёв Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толмачёва) Мария
Отец ребёнка: Толмачёв Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толмачёва) Нина
Отец ребёнка: Толмачёв Михаил
Работа или профессия
Неизвестно