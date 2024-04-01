(Корюкова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корюкова) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Корюков Михаил Власович

Мать: Корюкова (Корюкова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачёв Николай

Отец ребёнка: Толмачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толмачёва) Настя

Отец ребёнка: Толмачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толмачёва) Шура

Отец ребёнка: Толмачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толмачёва) Мария

Отец ребёнка: Толмачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толмачёва) Нина

Отец ребёнка: Толмачёв Михаил

Работа или профессия
Неизвестно

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