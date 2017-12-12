Кондакова Эльвира Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1935
Дата смерти12.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1935
Рождение ребёнка
06.05.1959
Дочь: Прохорова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Прохоров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Леонид Васильевич
Смерть
12.12.2017