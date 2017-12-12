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Кондакова Эльвира Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1935

Дата смерти

12.12.2017

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
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Место
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Рождение
25.01.1935

Отец: Кондаков Иван Георгиевич

Мать: Кондакова Александра Степановна

Рождение ребёнка
06.05.1959

Дочь: Прохорова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Прохоров Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Леонид Васильевич

Смерть
12.12.2017
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