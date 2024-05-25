Будтолаева Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будтолаева Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Елизавета Денисовна

Отец ребёнка: Терентьев Денис Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Лидия Денисовна

Отец ребёнка: Терентьев Денис Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Денис Витальевич

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