Будтолаева Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Елизавета Денисовна
Отец ребёнка: Терентьев Денис Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Лидия Денисовна
Отец ребёнка: Терентьев Денис Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно