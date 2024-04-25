Калугин Григорий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно