Калугин Григорий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Григорий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина (Смирнова) Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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