Романов Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Зиновий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Игорь Зиновьевич

Мать ребёнка: Романова Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Светлана Зиновьевна

Мать ребёнка: Романова Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Марина Зиновьевна

Мать ребёнка: Романова Клавдия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Клавдия Афанасьевна

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