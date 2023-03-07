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Лошкин Дементий Григорьев

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Место рождения

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Лошкин Григорий Андреев

Мать: не указана

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Лошкин Евтроп Дементьев

Мать ребёнка: Лошкина Евфросинья Григорьева

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лошкин Ларион Дементьев

Мать ребёнка: Лошкина Евфросинья Григорьева

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Евфросинья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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