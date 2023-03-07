Лошкин Дементий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Лошкин Григорий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Лошкина Евфросинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Лошкина Евфросинья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792