Жигулина Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нехороших Алексей
Мать: Нехороших Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семикина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лютоева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анищенко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигулин Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Жигулин Иван
Смерть
Неизвестно