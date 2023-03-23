Жигулина Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигулина Антонина Алексеевна

Жигулина Антонина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нехороших Алексей

Мать: Нехороших Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семикина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лютоева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анищенко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Жигулин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close