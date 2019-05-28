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Taurens Jānis Ausmonis

Место рождения

Jēkabpils, Latvia

Дата рождения

28.05.1930

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1930

Отец: Taurens Fricis

Мать: Taurena (Vītola Vītols) Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2021
Похороны
Неизвестно

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