Taurens Jānis Ausmonis
Место рожденияJēkabpils, Latvia
Дата рождения28.05.1930
Дата смерти14.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1930
Отец: Taurens Fricis
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2021
Похороны
Неизвестно