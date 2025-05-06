Ирина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Горкина (Ловля) Наталия Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
13.06.1876
Рождение ребёнка
13.06.1876