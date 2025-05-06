Ирина Платоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Платоновна

Ирина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козьма Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Горкина (Ловля) Наталия Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
13.06.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
13.06.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козьма Яковлевич

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