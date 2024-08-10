(Краснова) Мария Антонова
Место рождения
Дата рождения22.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1872
Отец: Краснов Антон Семёнов
Мать: Краснова Анна Яковлева
Вертуловская церковь, Восприемники: деревни Клещова крестьянин Иван Семенов, и той же деревни крестьянина Антона Семенова сестра девица София Семенова. LVVA_F232_US1_GV339_0089
Смерть
Неизвестно