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(Краснова) Мария Антонова

Место рождения

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

22.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1872

Отец: Краснов Антон Семёнов

Мать: Краснова Анна Яковлева

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Вертуловская церковь, Восприемники: деревни Клещова крестьянин Иван Семенов, и той же деревни крестьянина Антона Семенова сестра девица София Семенова. LVVA_F232_US1_GV339_0089
Смерть
Неизвестно

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