Васильева (Антропова) Наталья Никандровна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Васильева Варвара Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васильев Леонид Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно