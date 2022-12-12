Васильева (Антропова) Наталья Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Антропова) Наталья Никандровна

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Место рождения

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Антропов Никандр Тимофеевич

Мать: Антропова Анастасия Петровна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Васильева Варвара Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1939

Сын: Васильев Леонид Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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