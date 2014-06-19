Грошев Иван Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошев Иван Ксенофонтович

Грошев Иван Ксенофонтович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1931

Дата смерти

19.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931

Отец: Грошев Ксенофонт Федорович

Мать: Грошева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.12.1958

Дочь: Суханова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Грошева Лилия Лукояновна

Рождение ребёнка
08.07.1966

Дочь: Грошева Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Грошева Лилия Лукояновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошева Лилия Лукояновна

Смерть
19.06.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close