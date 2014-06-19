Грошев Иван Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1931
Дата смерти19.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931
Рождение ребёнка
08.12.1958
Дочь: Суханова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Грошева Лилия Лукояновна
Рождение ребёнка
08.07.1966
Дочь: Грошева Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Грошева Лилия Лукояновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грошева Лилия Лукояновна
Смерть
19.06.2014