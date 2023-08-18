Русков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаушкина (Рускова) Изабелла

Мать ребёнка: Журавлева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рускова) Зинаида

Мать ребёнка: Журавлева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Валентина

Смерть
Неизвестно

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