Русков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаушкина (Рускова) Изабелла
Мать ребёнка: Журавлева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рускова) Зинаида
Мать ребёнка: Журавлева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Валентина
Смерть
Неизвестно