Демидова (Жилина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Жилина) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933

Отец: Жилин Павел

Мать: Жилина Елизавета

Рождение ребёнка
26.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Алесей Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1959

Сын: Демидов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алесей Иванович

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