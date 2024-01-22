Демидова (Жилина) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933
Отец: Жилин Павел
Мать: Жилина Елизавета
Рождение ребёнка
26.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Алесей Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1959
Сын: Демидов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Демидов Алесей Иванович