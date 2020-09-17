Агафонова (Мясникова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Мясникова) Таисия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1919

Дата смерти

17.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1919

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
16.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Григорий

Смерть
17.09.2020
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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