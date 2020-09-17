Агафонова (Мясникова) Таисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1919
Дата смерти17.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1919
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
16.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясников Григорий
Смерть
17.09.2020
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)