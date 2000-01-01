Рябинин Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Рябинин Илья Андреев
Мать: Рябинин Марьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Рябинина Федосья Иванова
Мать ребёнка: Рябинина Акулина Фролова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Рябинина Елена Иванова
Мать ребёнка: Рябинина Акулина Фролова
Рождение ребёнка
19.03.1823
Сын: Рябинин Иван Иванов
Мать ребёнка: Рябинина Акулина Фролова
Работа или профессия
Неизвестно