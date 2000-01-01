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Рябинин Иван Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Рябинин Илья Андреев

Мать: Рябинин Марьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Рябинина Федосья Иванова

Мать ребёнка: Рябинина Акулина Фролова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Рябинина Елена Иванова

Мать ребёнка: Рябинина Акулина Фролова

Рождение ребёнка
19.03.1823

Сын: Рябинин Иван Иванов

Мать ребёнка: Рябинина Акулина Фролова

Работа или профессия
Неизвестно
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