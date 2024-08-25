Босенко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Босенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басенко Леонид Васильевич
Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Босенко) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Зуб) Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
30.12.1899
Сын: Босенко Василий Васильевич
Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
28.09.1905
Сын: Босенко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: (Босенко) Елена Васильевна
Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна
Смерть
Неизвестно