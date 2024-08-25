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Босенко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Босенко Иван Степанович

Мать: Наталия Григорьевна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басенко Леонид Васильевич

Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Босенко) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зуб) Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Петр Васильевич

Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
30.12.1899

Сын: Босенко Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
28.09.1905

Сын: Босенко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: (Босенко) Елена Васильевна

Мать ребёнка: (Зуб) Василиса Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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