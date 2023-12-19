Феодора Викторова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Юдин
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Кузнецова Мария Георгиева
Отец ребёнка: не указан
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
по кр. отцу Георгиева
Смерть
Неизвестно