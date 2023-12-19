Феодора Викторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Викторова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Юдин

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Кузнецова Мария Георгиева

Отец ребёнка: не указан

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
по кр. отцу Георгиева
Смерть
Неизвестно

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