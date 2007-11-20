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Пинчук Кирилл Витальевич
Пинчук Кирилл Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.2007
Пол
Мужской
Отец
Пинчук Виталий
1987 г.р.
Мать
Шостак (Синицина) Оксана Олеговна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2007
Отец:
Пинчук Виталий
Мать:
Шостак Оксана Олеговна
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