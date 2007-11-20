Пинчук Кирилл Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Кирилл Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2007

Отец: Пинчук Виталий

Мать: Шостак Оксана Олеговна

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