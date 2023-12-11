Мокиев Пахомий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокиев Пахомий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокиев Сергей Лукин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Тимонина Агафия Пахомиева

Мать ребёнка: Мокиева Аксинья Яковлева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мокиев Иван Пахомиев

Мать ребёнка: Мокиева Аксинья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокиев Федор Пахомиев

Мать ребёнка: Мокиева Аксинья Яковлева

Дмитриевка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1844
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