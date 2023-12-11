Мокиев Пахомий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1844
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокиев Сергей Лукин
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Тимонина Агафия Пахомиева
Мать ребёнка: Мокиева Аксинья Яковлева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мокиев Иван Пахомиев
Мать ребёнка: Мокиева Аксинья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мокиева Аксинья Яковлева
Дмитриевка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1844