Кузнецов Захар Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Кузнецов Федор
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кузнецов Василий Захарович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кузнецов Михаил Захарович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно