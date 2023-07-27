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Кузнецов Захар Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Кузнецов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кузнецов Василий Захарович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кузнецов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Прасковья Романовна

Смерть
Неизвестно
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