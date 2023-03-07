Ваганов Евстафий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганов Евстафий Тимофеевич

Ваганов Евстафий Тимофеевич

avatar

Место рождения

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ваганов Тимофей Васильевич

Мать: Анна Семёновна

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Дмитриева Валентина Евстафьевна

Мать ребёнка: Ваганова Манефа Алексеевна

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
С 14.11.1942 по 1945
Ранение
10.01.1944
Екатериновка, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Манефа Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close