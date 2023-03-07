Ваганов Евстафий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ваганов Тимофей Васильевич
Мать: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Дмитриева Валентина Евстафьевна
Мать ребёнка: Ваганова Манефа Алексеевна
Военная служба
С 14.11.1942 по 1945
Ранение
10.01.1944
Екатериновка, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно