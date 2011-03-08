Мозжалова (Гоголева) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжалова (Гоголева) Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1956

Дата смерти

08.03.2011

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ЛГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1956

Отец: Гоголев Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.07.1975

Дочь: Шанина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Мозжалов Александр

Рождение ребёнка
14.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозжалов Александр

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2011
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