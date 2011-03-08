Мозжалова (Гоголева) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1956
Дата смерти08.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1956
Рождение ребёнка
17.07.1975
Дочь: Шанина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Мозжалов Александр
Рождение ребёнка
14.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мозжалов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2011