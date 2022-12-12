Федоров Онисим Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Онисим Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Федоров Константин Анисимович

Мать ребёнка: Федорова Анастасия Нестеровна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.

Дочь: Янова Валентина Анисимовна

Мать ребёнка: Федорова Анастасия Нестеровна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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