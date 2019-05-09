Осокина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Осокин Василий Константинович

Мать: Токарева Клавдия Павловна

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