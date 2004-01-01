Петухова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Петухова Вера Павловна

Отец ребёнка: Петухов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Петухов Борис Павлович

Отец ребёнка: Петухов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Петухов Павел Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Павел Степанович

Смерть
1969
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