Петухова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Петухова Вера Павловна
Отец ребёнка: Петухов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Петухов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969